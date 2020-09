Nach der Pleite : Maschinen von Spargel Ritter kommen online unter den Hammer

Bornheim Die Landwirtschaftsmaschinen des insolventen Betriebs Spargel Ritter kommen im online unter den Hammer. Eine Besichtigung der Geräte ist Montag am Uedorfer Weg in Bornheim möglich. Claus Ritter hat indes gegen seine Haft Beschwerde eingelegt.

Für die meisten Gegenstände können Interessenten noch bis Mittwoch, 16. September, ein Gebot abgeben. Die ersten Positionen liefen aber schon einen Tag zuvor aus, wie es auf der Internetseite heißt. Besichtigen können Interessierte die Gegenstände am Uedorfer Weg 60 in Bornheim noch mal einen Tag früher: am Montag von 11 bis 15 Uhr. Eine Abholung ist am 28.September von 9 bis 17 Uhr sowie am 29. und 30.September von 8 bis 17 Uhr möglich.