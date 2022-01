Keine Plakate, keine Parolen : Spaziergänge gegen Corona in Rheinbach und Meckenheim

Friedlich ist am Montagabend der „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen durch Rheinbach verlaufen. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach/Meckenheim Jeweils rund 100 Teilnehmer haben am Montagabend an „Spaziergängen“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinbach und Meckenheim teilgenommen. Die Protestaktionen sind friedlich verlaufen.



Mehr als 100 Teilnehmer waren gestern Abend beim friedlichen „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen in der Rheinbacher Innenstadt. Nicht gerechnet Kinder im Schulalter und Kleinkinder in Kinderwagen. Einige „Spaziergänger“ trugen Kerzen oder Laternen, andere hatten sich mit Lichterketten „sichtbar“ gemacht. Polizei und Ordnungsamt begleiteten und beobachteten den „Spaziergang“ mit Abstand. Zu beanstanden gab es nichts.

Genervt ist nur ein Autofahrer, dem der Rückstau zu lange dauert

Plakate wurden nicht gezeigt, auch keine Parolen gerufen. Die Teilnehmer schlenderten auf dem Bürgersteig durch die Innenstadt, hielten sich an die Verkehrsregeln und warteten etwa an roten Fußgängerampeln auf das Grünzeichen. Genervt war lediglich ein ungeduldig hupender Autofahrer, dem der Rückstau am Zebrastreifen zu viel Zeit zu kosten schien.

Teilnehmer der Protestaktion haben unterschiedliche Befürchtungen