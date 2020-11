Debatte mit Zündstoff im Meckenheimer Rat : SPD möchte Jung alt aussehen lassen

Vizebürgermeister und Ortsvorsteher

Ariane Stech (CDU) ist neue erste Vizebürgermeisterin von Meckenheim. Als zweiten stellvertretenden Bürgermeister stimmte der neue Rat für Tobias Pötsch (Bündnis 90/Die Grünen). Dieser Wahlvorschlag von CDU, Grünen, BfM und FDP erhielt 33 Stimmen. Die SPD-Fraktion hatte Nicole Döring-Welsch als zweite Vizebürgermeisterin vorgeschlagen, die 13 Stimmen erhielt.

Einstimmig, bei jeweiliger Enthaltung des Gewählten, votierte der Rat für die vier Ortsvorsteher:

Otmar Soukup (CDU) in Altendorf, Ferdinand Koll (CDU) in Ersdorf, Daniel Südhof (SPD) in Lüftelberg und Michael Sell (CDU) in Merl. qm