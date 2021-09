Massive Schäden durch die Flutkatastrophe : Sporthalle Flerzheim steht vor dem Abriss

Die Schäden durch die Flutkatastrophe an der Sporthalle in Flerzheim sind massiv. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Rheinbach-Flerzheim Heizung, Lüftung, Installationen, Sanitäranlagen, Filter, Boden, Fliesen, Türanlagen - alles wurde in der Halle aus den 1970er Jahren beschädigt; Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, aber unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten geht die Tendenz hin zum Abriss.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerda Saxler-Schmidt

Die Hochwasserkatastrophe hat Flerzheim massivst getroffen. Zahlreiche private und öffentliche Gebäude sind über Monate nicht nutzbar und müssen umfassend saniert werden, wie auch die beiden Kitas Kleine Strolche und St. Ursula.

Dach der Sporthalle schon vor der Flut sanierungsbedürftig

Schwerste Schäden hat die Hochwasserflut auch an der Sporthalle hinterlassen. Die Zeichen stehen auf Abriss. Das Gebäude liegt nur etwa 20 Schritte von der Swist entfernt in der Flerzheimer Ortsmitte. „Direkt nach der Flutkatastrophe war schon klar, dass die Halle wahrscheinlich nicht mehr zu retten sein wird. Auch wenn die definitive Entscheidung zum Abriss noch nicht gefallen ist“, sagte der Pressesprecher der Stadt Rheinbach, Norbert Sauren, dem GA auf Anfrage. Heizung, Lüftung, Installationen, Sanitäranlagen, Filter, Boden, Fliesen, Türanlagen – alles ist betroffen. Schäden am Dach der Halle gab es schon zuvor.

Auch energetisch im historischem Zustand der

1970er Jahre

„Die Flerzheimer Sporthalle ist tatsächlich die einzige im Stadtgebiet, die noch genauso ist wie sie in 1970er Jahren gebaut wurde“, so Sauren. Das bedeutet natürlich, dass die Halle auch energetisch in diesem „historischen Zustand“ ist und in dieser Hinsicht schon vor der Flut nicht mehr den notwendigen heutigen Anforderungen entsprach. Auch unter den Gesichtspunkten Energetische Sanierung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Varianten Sanierung oder Abriss und Neubau spreche alles für einen Abriss, so Sauren.

Die Halle in Flerzheim stammt noch aus den 1970er Jahren und genügt heutigen energetischen Standards schon längst nicht mehr. Foto: Saxler-Schmidt

Standort der Halle steht zur Diskussion

Kommt es zur Entscheidung für den Abriss, stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, die Halle an anderer oder an gleicher Stelle wieder zu errichten – wie gesagt: knapp 20 Schritte von der Swist, die in Flerzheim durch eine Betonrinne eingeengt ist.