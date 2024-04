Sanierungen und Neubauten Für moderne Schulen investiert die Stadt Bornheim bis zu 100 Millionen Euro

Für eine bessere Schullandschaft nimmt die Stadt Bornheim in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand. Ob Neubau, Erweiterung oder Sanierungen - die meisten Bauprojekte werden dabei teurer als Stadtverwaltung und Politik ursprünglich geplant haben. Wesentliche Gründe dafür sind Inflation und permanent steigende Baukosten. Baumaßnahmen an der Uedorfer Verbundschule und der Thomas-von Quentel Grundschule werden sogar erst später umgesetzt, da der Verwaltung das Personal fehlt. Es ist für die Planung von Notunterkünften für Flüchtlinge im Einsatz. Wie genau der Planungsstand an den verschiedenen Schulformen ist, war nun Thema im Schulausschuss.