Vorgaben des Landes sind schuld : Bad Breisig will mehr Steuern von den Bürgern

Bei den Haushaltsberatungen wurden jetzt höhere Grundsteuern in Bad Breisig beschlossen. Sparpotenziale werden bereits ausgeschöpft. Die Römerthermen sind schon geschlossen Foto: ahr-foto

Bad Breisig Die Grundsteuer wird steigen, bei der Gewerbesteuer bleibt alles beim Alten. Die Kommune folgt damit neuen Vorgaben des Landes.



Von Victor Francke

Die Stadt Bad Breisig wird an ihrer Steuerschraube drehen müssen, um die neuen Vorgaben des Landes in den eigenen Haushaltsplan einfließen zu lassen. Bei der Grundsteuer A hat das Land den Hebesatz von 300 auf 345 hochgesetzt, bei der Grundsteuer B von 365 auf satte 465, bei der Gewerbesteuer von 365 auf 380. Die Stadt holt das jetzt weitgehend nach.

„Im Vorfeld haben zwei Sitzungen des Arbeitskreises Haushalt 2023 stattgefunden, in denen die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen geprüft wurden“, berichtete Bürgermeister Marcel Caspers. Einer der Schwerpunkte seien die Veränderungen aufgrund des reformierten Landesfinanzausgleichsgesetzes und der angehobenen Nivellierungssätze der Grund- und Gewerbesteuern durch das Land gewesen. Caspers: „Es war unabdingbar, die Anhebung der Realsteuerhebesätze der Stadt Bad Breisig zu thematisieren.“ Man will sich in der Quellenstadt nun den vom Land vorgegebenen Werten anpassen.

Steuer-Änderungen Neue Vorgaben vom Land Durch die angehobenen Nivellierungssätze wird nun eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt. Daraus resultieren gleichzeitig höhere Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde. Um die Mehrbelastung für die Stadt und die Ortsgemeinden aus den veränderten Umlagegrundlagen so gut wie möglich abzufedern, hat die Verbandsgemeinde Bad Breisig trotz der Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen mit der Haushaltssatzung 2023 den Umlagesatz von 33,4 v. H. auf 30 v. H. abgesenkt. Wäre es beim alten Umlagesatz geblieben, müsste die Stadt 375.000 Euro mehr an Verbandsgemeindeumlage zahlen.

Steuer-Dumping soll landesweit verhindert werden

Mithilfe der Nivellierung wird nach Auffassung des Landesgesetzgebers erschwert, dass eine Gemeinde durch Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze die eigenen (Steuer-)Bürger „schont“ und sich zusätzliche Einnahmen über Schlüsselzuweisungen vom Land, also von allen Steuerzahlern des Landes, beschafft. Sie dient also der Angleichung im Land. Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt als bisher. Eine höhere Steuerkraftmesszahl bedeutet gleichzeitig höhere Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde. Laura Walbröl, Kämmerin im Bad Breisiger Rathaus: „Würde die Stadt also die Hebesätze nicht anheben, steigt die finanzielle Belastung für die Stadt, da sich die Differenz zwischen den Einnahmen durch Zuweisungen des Landes sowie die Umlagezahlungen an die Verbandsgemeinde sowie den Kreis erhöht.“

Das Ausbleiben einer Anhebung der Realsteuern könnte mit verschiedenen Konsequenzen einhergehen. Insbesondere besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt wird. Ferner könnten zukünftig beantragte (Investitions-) Zuwendungen abgelehnt werden. Ebenfalls könnte die Teilnahme an Entschuldungsprogrammen verweigert werden, denn die Gemeinde ist verpflichtet, alle Einnahmequellen auszuschöpfen.

Trotz allem klafft im Haushalt eine Lücke, aber sie ist kleiner geworden

Heißt: In Bad Breisig war man sich schnell einig, die Realsteuerhebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen, um den Vorschriften des Landes gerecht zu werden. Im Haushaltsplanentwurf 2023 wurde die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (von 335 v. H. auf 345 v. H) und die Grundsteuer B (von 456 v. H. auf 465 v. H.) auf das Nivellierungssatzniveau berücksichtigt. Da der Gewerbesteuerhebesatz mit 400 v. H. bereits über dem Nivellierungssatz von 380 v. H. liegt, erfolgt diesbezüglich keine Anpassung.