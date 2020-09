Porträt Bürgermeisterkandidat Thomas Spitz : Straßen, die sich alle gleichberechtigt teilen

Rheinbach Der unabhängige Kandidat Thomas Spitz möchte ein Bürgermeister sein, der zuhört und die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit vorantreibt.

Mit dem Slogan „Eine SPITZenidee für Rheinbach“ bewirbt er sich als parteiloser und unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisteramt in der Voreifelstadt. Seine Mitgliedschaft in der CDU hat Spitz vor einiger Zeit beendet und tritt nun ganz bewusst nicht auf dem Schild einer Partei oder mehrerer an, wie er sagt. Denn: „Für die Zukunft unserer Stadt ist es wichtig, alle Ideen und Meinungen zu hören, um den besten Weg für Rheinbach zu finden. Das kann man als unabhängiger Bürgermeister viel besser als wenn man einer oder mehreren Parteien folgen muss“, so Spitz. Anstatt von Parteien, werde er von vielen Freunden unterstützt, die hinter ihm stehen. Seine christlich geprägte Weltanschauung fasst er mit „CLUG und sozial“ zusammen: „Ich bin christlich erzogen worden (C), bin liberal (L) in meinen Ansichten, bin unabhängig (U), bin grün (G) im Sinne von umweltbewusst, und bin sozial eingestellt, denn in meinem Weltbild ist jeder Mensch gleich wichtig.“ Diesem Weltbild folgend, will Spitz auch alle Ideen und Meinungen hören. Denn genau das sei für die Zukunft wichtig, um den besten Weg für Rheinbach zu finden.