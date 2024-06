Versicherungsfall vor Gericht Kam das Wasser zum Auto oder fuhr das Auto ins Wasser?

Gezahlt wird nur, wenn das Wasser zum Auto kommt und nicht, wenn das Auto ins Wasser fährt. So steht es sinngemäß in den Versicherungsbedingungen, die einer Frau aus Euskirchen nach der Flutnacht vom 14. Juli 2021 noch einiges Ungemach bereiten sollten. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Euskirchen die Versicherung bereits dazu verurteilt, dem Flutopfer den an ihrem Opel Zafira entstandenen Schaden zu ersetzen. Gegen diese Entscheidung hatte die Gesellschaft aber Rechtsmittel eingelegt und nach der Berufungsverhandlung sieht es nun so aus, dass die Frau sich möglicherweise bald tatsächlich über die Erstattung von 1.825,50 Euro freuen dürfte.