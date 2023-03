Hilfsangebot für Schwangere in Swisttal In Odendorf steht jetzt ein Hebammenmobil

Und nicht nur die Ausstattung ist die gleiche wie in einer Praxis – die Leistung sei es ebenfalls: „Als Hebamme kann ich alles, was eine Gynäkologin in der Vorsorge anbietet, auch“, sagt Anne Buttenberg. Sie wird ab dem 23. März jeden Donnerstag Schwangere am Zehnthof 1 vor dem Zehnthaus empfangen. Ob Wochenbettbetreuung, Stillberatung oder Vor- und Nachsorge – von neun bis elf Uhr will sie sich um alles kümmern. Und auch eine Spontangeburt soll in dem Mobil kein Problem sein, denn eine Rettungskraft wird immer anwesend sein. „Aber ein Kreißsaal ist immer noch der bessere Ort“, sagt die Projektkoordinatorin Laura Aupka von der ASB-Hebammenzentrale Münsterland humorvoll.