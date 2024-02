Wiederaufbau in Swisttal Warum Renaissance-Fürsten aus Bad Pyrmont im Heimerzheimer Zug mitgingen

Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sich Menschen am Rosenmontag historische Gewänder anziehen und in den Karnevalszügen mitgehen. Ungewöhnlich war in Heimerzheim allerdings die Tatsache, dass eine besondere Gruppe, nämlich der Fürstentreff e.V., aus Bad Pyrmont angereist war. Die Stadt in Niedersachsen ist ja eher für ihre Heilquellen und nicht als Karnevalshochburg bekannt. Dennoch machten sich zwölf Mitglieder des Fürstentreffs auf die Reise nach Heimerzheim. Initiatorin dieser Tour war Dagmar Kreider-Kockel, die, bevor sie nach Bad Pyrmont zog, in Heimerzheim gelebt hatte.