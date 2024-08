Morenhovener Kabarett-Tage Puppen in drei Tonlagen

So sieht ein Triumph aus, und so hört er sich an: Mit ihrem Debüt bei den Morenhovener Kabarett-Tagen 2023 avancierte Murzarella aus dem Stand zum Publikumsliebling der Saison. Wobei sich die Künstlerin, deren Name spontan an einen beliebten italienischen Käse in Kugelform erinnert, diesen Titel teilen muss: mit einem vorlauten Kakadu namens Dudu, der ein Faible für den deutschen Schlager pflegt, mit Kalle, der bodenständigen Kanalratte aussem Pott, was ihr Schalke 04-Fanschal auch jedem kund und zu wissen gibt, und mit ihrer Managerin Frau Adelheid, die sich so divenhaft gibt wie die Königin der Nacht höchstselbst.