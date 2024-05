90er-Jahre-Party und Gardetreffen zum Jubiläum Wie aus neun Mitgliedern der Ehrengarde Heimerzheim 250 wurden

Das Jubiläumsprogramm

Die Ehrengarde Heimerzheim feiert ihr 50-jähriges Bestehen an drei Tagen. Sie startet am Freitag, 3. Mai, mit einem internen Festkommers. Am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, folgt die große öffentliche Jubiläums-Party in der Aula der Gesamtschule. Motto: 90er Jahre. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt fünf Euro. Für Sonntag, 5. Mai, ab 12 Uhr lädt die Ehrengarde zum Jubiläums-Gardetreffen in die Aula ein. Über 20 Vereine zeigen ihre Garde- und Showtänze. Der Eintritt ist frei. hpf