50 Jahre Awo Swisttal Bald hat die Awo wieder ein Heim

Auch wenn die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Swisttal seit bald drei Jahren nicht mehr ihrer Kernaufgabe nachkommen kann, sind die Mitglieder keineswegs untätig. Die Flut hat ihre Kleiderstube an der Bachstraße in Heimerzheim, direkt am Ufer der Swist im früheren Feuerwehrhaus gelegen, überschwemmt und den gesamten Warenbestand unbrauchbar gemacht. Also wurde man anderweitig aktiv. Jetzt, im Jubiläumsjahr, geht es endlich voran, und der Vorstand hofft, im Herbst die Arbeit wieder richtig aufnehmen zu können.