Ein Fahrstreifen war gesperrt : Lkw kippte auf A61 bei Swisttal um

Swisttal Am Freitag ist auf der A61 bei Swisttal ein Lkw umgekippt. Für die Bergungsarbeiten musste dieser entleert, werden. Ein Fahrstreifen war gesperrt.

Am Freitagmorgen war ein Lkw gegen kurz nach 8 Uhr auf der Autobahn 61 in Richtung Koblenz unterwegs. Wie die Autobahnpolizei am Nachmittag auf Anfrage mitteilte, kam die Fahrerin der Lkws aus noch ungeklärter Ursache auf der Höhe Swisttal von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen.