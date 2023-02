Lkw-Brand nahe Swisttal-Heimerzheim : A 61 in die Fahrtrichtung Köln nur eingeschränkt befahrbar

Auf der A61 ist am Mittwochmittag ein Lkw komplett ausgebrannt. Foto: Axel Vogel

Update Swisttal-Heimerzheim Auf der A 61 bei Swisttal-Heimerzheim hat am Mittwoch der Brand von einem Laster für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Donnerstag ist die Strecke in Richtung Köln noch immer teilweise gesperrt.



Auch einen Tag nach dem Brand eines Lasters auf der A 61 bei Swisttal-Heimerzheim ist die Strecke in Richtung Köln weiterhin gesperrt. Ein Überholstreifen sei am Mittwochabend etwa um 23 Uhr frei gegeben worden, teilte ein Mitarbeiter der Autobahnpolizei am Donnerstagmorgen mit. Da der restliche Teil der Straße noch ausgebessert werden müsse, bleibe dieser vorerst gesperrt. Wie lange die Sperrung bestehen werde, sei noch unklar, erklärte der Sprecher weiter. Man wolle noch am Donnerstagmorgen mit den Arbeiten beginnen. Vor allem zu den Stoßzeiten sei weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Straße zu rechnen, sagte er.

Am Mittwoch war auf der A61 bei Swisttal-Heimerzheim in der Höhe des Parkplatzes Blauer Stein gegen 12.30 Uhr ein Lkw komplett ausgebrannt. Die A61 wurde daher in Richtung Köln gesperrt. Auch die Spur in Richtung Koblenz wurde zeitweise gesperrt, konnte aber gegen 13.45 Uhr freigegeben werden.

Einige Fahrzeuge standen vor der Unfallstelle seit Stunden im Stau. Die Polizei leitete sie daher gegen 16 Uhr nach und nach in umgekehrter Fahrtrichtung zur Ausfahrt Swisttal.

Zudem wurde ein schwerer Radlager eines nahe gelegenen Kieswerks aus der Gemeinde Straßfeld angefordert, um das teilweise noch brennende Kunststoff-Granulat auf die Fahrbahn zu schieben. Dort wurde es von den Einsatzkräften der Feuerwehr umgehend gelöscht.

Am Mittwochabend wurde laut Einsatzleitung damit begonnen, den gelöschten Schuttmüll in so genannten Schuttmulden abzutransportieren. Nach 19 Uhr wurde das Lkw-Wrack von der Unfallstelle abtransportiert. Zudem muss laut Aussage der Autobahn GmbH voraussichtlich die Fahrbahn- und Randstreifenoberfläche wegen der Brandschäden erneuert werden. Die Polizei bat Berufspendler, wegen der anhaltenden Arbeiten zur Unfallfolgenbeseitigung für den restlichen Mittwoch sowie den Donnerstag die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Swisttal und Heimerzheim zu meiden.

Vermutlich war ein geplatzter Reifen die Unfallursache

Der 62 Jahre alte Fahrer des Lkw gab an, von Tschechien aus unterwegs gewesen zu sein und Plastikmüll geladen zu haben. Gegen 12.30 Uhr soll dem Fahrer dann der Reifen des Lkw geplatzt sein, teilte der Einsatzleiter der Polizei vor Ort mit. Der Fahrer fuhr rechts ran, als der Reifen Feuer gefangen haben soll, das dann laut Aussage des Fahrers auf den restlichen Lkw übergriff.

Karsten Windolph, stellvertretender Sprecher der Feuerwehr Swisttal, teilte mit, dass der Lkw bereits vollständig in Flammen stand, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Die rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr führen Löscharbeiten durch. Die Feuerwehr Weilerswist unterstützt den Einsatz und stellt mithilfe eines Wassertanks die Löschwasserversorgung sicher.

Auf der A61 hatte sich am Mittwoch zeitweise ein Rückstau von rund acht Kilometern gebildet. Auch die Nebenstrecke über Metternich war von dem Lkw-Brand und den Einsatzfolgen betroffen.

(ga)