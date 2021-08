Umleitung für die L182 : Stück der A61 bei Swisttal ist nach Prüfung wieder freigegeben

Die Unwetterkatastrophe am 14. Juli hat die Brücke der L182 bei Heimerzheim Tage später einstürzen lassen. Foto: Axel Vogel

Swisttal Der Streckenabschnitt der A61 zwischen Weilerswist und Swisttal zeigt nach Untersuchungen keine Schäden auf. Nachdem sich Lkw regelmäßig nach Heimerzheim verirrt hatten, richtete Straßen NRW nun eine weitläufige Umfahrung der vollgesperrten L182 über die A61 ein.

Ab Freitag gilt ein von Straßen NRW mit der Autobahn GmbH des Bundes erarbeitetes Umleitungskonzept über die A61. Es soll für Entlastung in Heimerzheim und Metternich sorgen. Infolge der Vollsperrung der L182 zwängt sich derzeit der Durchgangs- und Schwerlastverkehr durch die engen Ortsdurchfahrten (der GA berichtete).

Die weiträumige Umleitung führt ab Bornheim über die L183 in Richtung Brühl zur Autobahn A553 und von dort weiter über das Autobahnkreuz Bliesheim zur A1 (Weilerswist-West). Anschließend wird der Verkehr über die L33 und die A61 zur Anschlussstelle Swisttal geleitet. Der Verkehr in Gegenrichtung wird ab der A61 (Anschlussstelle Swisttal) über das Kreuz Bliesheim und die A553 nach Brühl und von dort aus über die L183 in Richtung Bornheim gelenkt.