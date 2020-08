Kontrolle bei Swisttal : Falsche Polizisten nach Verfolgungsfahrt auf A61 festgenommen

Weilerswist Nach einer Verfolgungsfahrt auf der A61 hat die Polizei am Dienstagabend drei Männer an der Ausfahrt Weilerswist festgenommen. Die Verdächtigen sollen sich zuvor als falsche Polizisten ausgegeben haben.

Der Polizei Köln ist vermutlich am Dienstagabend die Festnahme dreier so genannter falscher Polizisten gelungen. Die Männer zwischen 21 und 25 Jahren in einem silbernen Ford Mondeo waren Zivilfahndern auf der Autobahn A61 bei Swisttal aufgefallen, nach einer Verfolgungsfahrt nahmen die Beamten die Verdächtigen fest, wie die Polizei mitteilt.