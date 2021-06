Fahrerflucht zwischen Swisttal und Weilerswist : Unfallfahrer war mit nicht zugelassenem Auto auf A61 unterwegs

Update Swisttal/Weilerswist Nach einem Unfall am Mittwoch auf der A61 bei Swisttal hat der Fahrer die Flucht ergriffen. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Nun steht fest: Er war mit einem nicht zugelassenen Auto und falschem Kennzeichen unterwegs.

Nach der Kollision mit einer Betonschrammwand auf der A61 am Mittwochabend zwischen Swisttal und Weilerswist hat ein Autofahrer die Flucht ergriffen. Er wurde in der Nacht auf Donnerstag vergeblich gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Ersten Ermittlungen ergaben, dass die flüchtige Person - ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist unklar - am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs war.