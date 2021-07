Auswirkungen des Unwetters : A61 bleibt auf unabsehbare Zeit gesperrt

Rhein-Sieg-Kreis Die zuständige Autobahn-Gesellschaft hat noch keinen vollständigen Überblick über die Autobahn-Schäden in NRW – und macht sich nun Gedanken, wie es weitergehen kann. Die A61 bleibt auf unabsehbare Zeit gesperrt.

Die zuständige Autobahn-Gesellschaft des Bundes kann noch nicht abschätzen, wann der vom Unwetter betroffene Bereich der A61 wieder befahrbar ist. „Auf der A61 zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim ist teilweise überhaupt keine Fahrbahn mehr vorhanden“, teilte Sebastian Bauer von der Niederlassung Rheinland der Autobahn-Gesellschaft mit. Nicht nur dort seien umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. „Dies wird erhebliche Investitionen in den Wiederaufbau der Autobahnen erfordern“, so Bauer.

Autobahnen nach der Flutkatastrophe: Lage leicht entspannt

A61 nach der Flutkatastrophe: Teile der Fahrbahn zerstört

Zur Entlastung des Verkehrsnetzes werde die Autobahn-Gesellschaft zudem einige der für die nächste Zeit geplanten Baustellen kurzfristig absagen. „Dennoch ist davon auszugehen, dass die Lage auf den Autobahnen im Rheinland in den nächsten Tagen und Wochen dynamisch bleibt“, so Bauer weiter.

Unwetter-Katastrophe in der Region : Noch 170 Menschen im Katastrophengebiet an der Ahr vermisst

In Richtung Köln war die A61 zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Rheinbach am Mittwoch ab etwa 23.45 Uhr gesperrt. Am Donnerstagmorgen wurde die Sperrung laut Autobahn-Gesellschaft in beide Richtungen sowie bis zum Kreuz Bliesheim ausgeweitet, am Freitagmorgen bis zum Autobahnkreuz Kerpen. Wegen der enormen Wassermassen war die Fahrbahn überflutet. An mehreren Stellen ist die Fahrbahn zerstört.