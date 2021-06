Auto prallt gegen Betonschrammwand : Fahrer nach Unfall auf der A61 bei Swisttal gesucht

Swisttal/Weilerswist Am Mittwochabend kam es zu einem Unfall auf der A61 bei Swisttal. Die Fahrerin oder der Fahrer war nicht am Unfallort anzutreffen. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihr oder ihm.

Am Mittwochabend kam es gegen 22.07 Uhr zu einem Unfall auf der A61 zwischen Swisttal und Weilerswist. In Fahrtrichtung Mönchengladbach fuhr ein Peugeot 306 aus noch ungeklärter Ursache in die dortige mittlere Betonschrammwand und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.