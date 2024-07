Haus-Abriss in Swisttal-Odendorf Drei Jahre nach der Flut steht eine Familie wieder ganz am Anfang

Baulärm dringt in die Wohnung von Gerd Schötz an der Odendorfer Odinstraße, als der GA bei ihm zu Besuch ist. Noch – denn kurze Zeit später sind Rumpeln, Brummen und die dumpfen Schläge fallender Steine vorbei. Und mit ihnen endet die Geschichte von Schötz’ Elternhaus. Jahrhundertelang sei das historische Fachwerkhaus an der Ecke zur Orbachstraße in Familienbesitz gewesen, erzählt er. Dann kam die Flut, gefolgt von drei Jahren, in denen die Straße rund um das Haus mehrfach gesperrt wurde. Einsturzgefahr, hieß es. Dann: Das denkmalgeschützte Gebäude wird doch erhalten. Drei Jahre hin und her – und dann ging es ganz schnell. Wieder Einsturzgefahr, eine erneute Sperrung – und nach wenigen Wochen ist das Haus abgerissen. Es bleibt eine weitere Baulücke nach der Katastrophe. Und die Erinnerung an drei Jahre, in denen Schötz und seine Familie am Ende doch verloren haben.