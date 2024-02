Breitbandausbau in der Voreifel Warum das schnelle Internet in Swisttal nur langsam vorankommt

Die Menschen in Swisttal und besonders die Inhaber von Betrieben sind auf ein leistungsfähiges Internet angewiesen. Drei Telekommunikationsunternehmen sind derzeit in der Gemeinde mit dem Ausbau des Breitbandnetzes beschäftigt. Der Anbieter Westconnect aus Trier hat der Gemeindeverwaltung aber nun mitgeteilt, „dass die ursprünglichen Ausbaupläne für schnelles Internet in Miel, Essig, Ludendorf und Morenhoven nicht weiterverfolgt werden“.