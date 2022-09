Aufbau an der Essiger Straße : Ärger um Fahrbahnverengung in Odendorf

Die Fahrbahnverengung an der Essiger Straße soll bei der Einfahrt nach Odendorf den Verkehr bremsen. Da der Radverkehr geradeaus geleitet wird, kann hier auch eine Gefahrenstelle sein. Foto: Juliane Hornstein

Swisttal-Odendorf Ist die Fahrbahnverengung an der Essiger Straße in Odendorf sinnvoll oder schlecht? Darüber gehen die Meinungen derart auseinander, dass die Gemeinde nun die Bezirksregierung einschalten will.



Nicht abfinden will sich der Planungs- und Verkehrsausschuss damit, dass Landesbetrieb Straßen NRW und Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises es abgelehnt haben, die Fahrbahnverengung an der Ortseinfahrt Odendorf an der Essiger Straße wieder zu entfernen. Jetzt soll sich die Gemeinde an die vorgesetzte Behörde bei der Bezirksregierung wenden. Darin waren sich die Fraktionen im Planungs- und Verkehrsausschuss einig.

Wie berichtet, nehmen Landesbetrieb Straßen NRW und Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises auf der einen und Kommunalpolitik und Verwaltung der Gemeinde Swisttal auf der anderen Seite völlig gegensätzliche Positionen zu der Verengung ein. Während erstere die Verengung nicht entfernen wollen, weil sie „positive Auswirkungen auf das Geschwindigkeitsniveau gezeigt“ habe und weder erhöhtes Unfallaufkommen noch sonstige Beschwerden bekannt seien, halten letztere die Verengung auf dem Rad- und Schulweg für eine „katastrophale Situation“, wie es Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner formulierte.

Odendorfer Ratsfrau spricht von „kritischer Situation“

Der Bypass lenke den Radfahrer unmittelbar in den Kfz-Gegenverkehr und müsse zum Schutz der Radfahrer entfernt werden, hatte die CDU in ihrem Antrag zum Entfernen der Einbauten argumentiert. Die Odendorfer Ratsfrau Brigitte Haselwanter sagte, sie habe selbst schon „kritische Situationen“ an dieser Stelle des Schulweges beobachtet. Sie hinterfragte, ob Landesbetrieb und Straßenverkehrsamt überhaupt bekannt sei, dass es sich dort um einen Schulweg handele, den zum Beispiel die Kinder aus Essig nutzen.

Die Flut hatte die Fahrbahnverengung mit Erhöhungen und Barken hinweggespült, die den Verkehr bis dahin über eine Spur ins Dorf geleitet hatten. In den folgenden sechs Monaten ohne Verengung habe sich bewährt, so auch die CDU in ihrem Antrag. Dann hatten die Straßenbehörden die Verengung wieder installiert, nicht die Gemeinde, die „selbst davon überrascht“ worden sei, so die Bürgermeisterin.