Benefiz-Spiel in Odendorf Warum die Altstars des FC nach Odendorf kommen

Die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln spielt ja häufiger in der Region. Aber immer auf „richtigen“ Kunstrasenplätzen mit den genormten Maßen. Und natürlich elf gegen elf. Am Freitag, 26. Mai, 17.30 Uhr, treffen die Geißböcke auf eine Swisttal-Auswahl. Und zwar auf dem neuen Odendorfer Bolzplatz. Gespielt wird vier gegen vier plus Torwart.