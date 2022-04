Amtsgericht Rheinbach : Rentner beschimpft und würgt eine Frau

Am Info-Point der Fluthilfe auf dem Zehnthofplatz in Odendorf ereignete sich der Zwischenfall. Foto: Stefan Knopp

Rheinbach/Swisttal Dass er die Beherrschung verlor und in Odendorf eine Frau würgte, kommt einen Rentner nun teuer zu stehen.

Letztlich sei die 72-Jährige so „erschüttert“ gewesen, dass sie sich zu Hause habe hinlegen müssen, gab der Verteidiger die Schilderung seines vor Gericht sichtlich aufgeregten Mandanten wieder. Dass er seine Frau „krank“ auf dem Sofa liegend vorgefunden hatte, hatte wiederum den Rentner so in Rage versetzt, dass er sich aufs Fahrrad setzte und zum Haus der anderen Familie fuhr.

Dort griff er der völlig überrumpelten 43-Jährigen in deren Hausflur sofort mit beiden Händen so um den Hals, dass er sie zugleich damit in die Knie zwang, wie sie schilderte. Sie habe sich so erniedrigt gefühlt, sagte sie. Nachhaltig sichtbare körperliche Verletzungen habe sie zwar nicht erlitten, aber sie sei psychisch verletzt, wie sie unter mühsam unterdrücktem Schluchzen schilderte.