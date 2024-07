Gesamtschule Swisttal Warum an der Gesamtschule Swisttal Unterricht ausfällt

Sybille Prochnow Penedo, die Leiterin der Gesamtschule Swisttal in Heimerzheim, hat kurz vor den Sommerferien einige Baustellen zu bearbeiten. Da ist die Raumnot, die kurzfristig mithilfe von Containern bewältigt wird. Und das Werben um einen Neubau ihrer Schule, die aus allen Nähten platzt. Jetzt kommt noch ein Problem hinzu, für das sie auch nichts kann, an dessen Lösung sie aber derzeit arbeitet. Von acht neuen Lehrerstellen, die sie für die Fünfzügigkeit im Schuljahr 2024/25 benötigt, konnte sie aufgrund des aktuellen Lehrermangels nur drei besetzen. Es fehlen ihr also fünf Stellen. Die Folge: Bis zum 1. November werden wöchentlich 127,5 Unterrichtsstunden ausfallen.