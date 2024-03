Wiederaufbau in Swisttal An der kleinen Brücke in Odendorf scheiden sich die Geister

Zu der einstimmig beschlossenen Liste, deren einzelne Maßnahmen noch priorisiert werden müssen, gehören die Offenlegung der Verrohrung des Schießbachs bei Odendorf und Regenrückhaltebecken am Schießbach bei Ollheim und an der Swist bei Heimerzheim. Diese geplanten Becken liegen auf Privatgrund, Gespräche mit den Eigentümern laufen. In den Nachmeldekatalog wurden weiter die Sanierung des Kanals entlang des Orbachs in Odendorf sowie Geländemodellierungen zum Schutz der Wohngebiete Neukircher Weg und Kottengrover Maar in Heimerzheim sowie Kuchenheimer Weg und Wilkensstraße in Odendorf aufgenommen.