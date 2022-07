Angebot des Seniorenbüros​: Eine Rikscha für Odendorf​

Swisttal-Odendorf Ein neues Angebot für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen gibt es nun in Odendorf. Das hat es mit der Rikscha auf sich und so kann man sie buchen.

Gerhard Endruschat vom Seniorenbüro Swisttal steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Nach mehr als vier Jahren Planung und Spendenakquise nimmt er vor dem Odendorfer Fahrradladen von Alex Schwarz die erste Rikscha für Swisttal in Empfang. „Viele ältere und bewegungseingeschränkte Menschen wollen gerne die vier Wände verlassen und einfach mal eine Runde an der frischen Luft drehen“, fasst Endruschat seine Beweggründe für die Anschaffung des vor allem aus Asien bekannten Verkehrsmittels zusammen.

Fahrer müssen eine Einweisung erhalten

Aus den daraus resultierenden versicherungstechnischen Gründen darf die Rikscha deshalb auch nur von Menschen gesteuert werden, die vorab eine Einweisung in das Fahrzeug erhalten haben. In Odendorf steht dafür Joachim Giessler zur Verfügung, der in Rheinbach bereits als ehrenamtlicher Rikscha-Pilot tätig ist.