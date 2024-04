Probleme in einem weiteren Seniorenheim Angehörige berichten von Missständen bei Stella Vitalis in Weilerswist

Weilerswist · Die Angehörigen von Bewohnern des Stella Vitalis Haus in Swisttal-Buschhoven haben sich so große Sorgen um die dort lebenden Senioren gemacht, dass sie in einem Video Kritik an den dortigen Zuständen übten. Daraufhin gab es auch aus einem weiteren Stella-Vitalis-Haus in der Nähe ähnliche Berichte.

25.04.2024 , 15:00 Uhr

Liebevoll und zugewand sollte Seniorenpflege sein. Allerdings erleben Angehörige das auch ganz anders. (Symbolbild) Foto: dpa/Christophe Gateau

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge