Geteilte Meinungen zum Engpass : Swisttaler CDU möchte die Verengung an der Odendorfer Ortseinfahrt wieder entfernen lassen

Die Fahrbahnverengung an der Essiger Straße soll bei der Einfahrt nach Odendorf den Verkehr bremsen. Da der Radverkehr geradeaus geleitet wird, kann hier auch eine Gefahrenstelle sein. Foto: Juliane Hornstein

Swisttal-Odendorf Ein Fahrbahnverengung soll besonders ein Ortseingängen die Verkehrssituation sicherer machen. In Odendorf sieht die CDU-Fraktion aber sogar eine Gefahr besonders für Radfahrer.

Die Fahrbahnverengung an der Ortseinfahrt über die Essiger Straße nach Odendorf hatte die Flut nicht gut überstanden. Daher waren die Erhöhungen und Barken, die den Verkehr sonst über eine Spur ins Dorf leiten, rund ein halbes Jahr nicht an Ort und Stelle. Autofahrer konnten ungebremst und ohne auf den Gegenverkehr zu achten in den Ort hinein, bis die Verwaltung den künstlichen Engpass wieder herstellen ließ. Nun wünscht sich die CDU-Ratsfraktion, dass diese Verengung dauerhaft entfernt wird. Ein entsprechender Antrag steht auf der Tagesordnung des Planungs- und Verkehrsausschuss am Donnerstag, 15. September.

In den sechs Monaten nach der Flut habe sich die Situation am Ortseingang ohne Verengung bewährt, schreibt die Fraktion als Erklärung. Zudem weist sie darauf hin, dass derzeit die Lage für Radfahrer gefährlich sei. Auf jeder Seite werden sie geradeaus an der Verengung vorbeigeführt. Dieser Bypass lenke den Radverkehr unmittelbar in den Kfz-Gegenverkehr, so das Antragsschreiben.

Einfahrender Verkehr soll abgebremst werden

Die Verwaltung hat dazu unterschiedliche Stellungnahmen eingeholt, die den Sitzungsunterlagen beiliegen. Der Landesbetrieb Straßen NRW lehnt die Entfernung ab. Auch das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises erkennt an dieser Stelle kein erhöhtes Unfallgeschehen oder sonstige Probleme.