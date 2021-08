NRW-Ministerpräsident in Heimerzheim : Laschet sagt Swisttal Hilfe des Landes zu

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (r.) eilt nach dem Gespräch mit Flutopfern in der Mensa der Gesamtschule zum nächsten Termin. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Heimerzheim Ministerpräsident Armin Laschet sprach am Donnerstag in Heimerzheim mit rund 40 Betroffenen der Flutkatastrophe. Dabei ging es unter anderem um die Steinbachtalsperre und die Förderung, die das Land den vom Hochwasser getroffenen Kommunen bereitstellen will.