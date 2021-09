Feuerwehreinsatz in Swisttal : Aufgeschichtete Strohballen auf einem Feld gerieten in Brand

Eine Strohmiete auf einem Feld in Swisttal ist am Sonntagabend in Brand geraten. Foto: Ulrich Felsmann

Swistteil Am Sonntagabend gerieten aus ungeklärten Gründen aufgeschichtete Strohballen auf einem Feld in Swisttal in Brand. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen.



Von Dierk Himstedt

Kurz nach 18.30 Uhr am Sonntagabend musste die Feuerwehr Swisttal zu einem Feld an der Euskirchener Straße zwischen den Ortschaften Heimerzheim und Strassfeld ausrücken. Aufgeschichtete Strohballen (Strohmiete) waren aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.

Laut Aussage der Einsatzleitung haben die Einsatzkräfte zunächst verhindert, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. „Die Kollegen haben dazu eine benachbarte Strohmiete bewässert“, so Einsatzleiter Karsten Windolph. Die in Flammen stehende Strohmiete werde nun kontrolliert abgebrannt. Dies werde rund zwei Tage dauern, so Windolph weiter.

An dem Einsatz hatte sich auch der Landwirt und Eigentümer der Strohmiete mit seinen landwirtschaftlichen Maschinen beteiligt. Laut Aussage des Landwirtes vor Ort wird der Schaden mehrere tausend Euro betragen.

