Unfall auf der K67: Auto prallt in Swisttal gegen Baum

Aus bisher noch unbekannter Ursache ist am Samstagabend ein Skoda Octavia in Swisttal auf der Kreisstraße von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Laut Polizei war der Wagen mit Kennzeichen aus der Slowakei gegen 21.30 Uhr auf der K67 von Swisttal-Ludendorf in Richtung Swisttal-Odendorf unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, dann einen Baum touchierte und mit einem weiteren Baumstumpf zusammenstieß. Der Wagen schleuderte herum und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung beschädigt zum Stehen.