Unfall auf B56 in Buschhoven : Polizei fahndet mit Hubschrauber nach flüchtigem Autofahrer

Unfall auf B56 in Buschhoven

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Buschhoven ist der Fahrer des Unfallautos auf der Flucht. Foto: Axel Vogel

Buschhoven Auf der B56 in Buschhoven hat am Montagabend ein Autofahrer einen Roller gerammt. Der Fahrer des Rollers wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer befindet sich auf der Flucht - und wird mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot der Polizei gesucht.

In Buschhhoven ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall am Montagabend schwer verletzt worden. Auf der B56 Ecke Karl-Kaufmann-Weg hatte der Fahrer eines Autos den Roller gegen 17.30 Uhr gerammt. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte vor Ort wollte der Fahrer des Porsches aus Bonn kommend nach links in den Karl-Kaufmann-Weg abbiegen, hatte dabei aber dem aus der Gegenrichtung kommenden Rollerfahrer die Vorfahrt genommen.