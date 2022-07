Kreisel zwischen Odendorf und Essig : Landesbetrieb sperrt Kreisel auf der B56 an vier Wochenenden

Swisttal Die schon für das vergangene Jahr vorgesehene Sanierung des Kreisels zwischen Odendorf und Essig beginnt nun in wenigen Tagen. Das müssen Autofahrer wissen.

Die Arbeiten dauern laut Landesbetrieb voraussichtlich bis Montag, 8. August, und werden ausschließlich an den Wochenenden ausgeführt. Dafür werde der Kreisel mit allen Zufahrten an allen vier Wochenenden von Samstagmorgen, 6 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, gesperrt, so der Landesbetrieb weiter. In der übrigen Zeit soll der Kreisverkehr durchgängig in alle Richtungen befahrbar sein.