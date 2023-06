Tragödie am Herseler Werth Tiefe Betroffenheit nach tödlichem Badeunfall am Rhein

Wenige Tage ist es her, dass eine Familie aus Heimerzheim, die aus Syrien stammt, durch einen tragischen Unfall am Herseler Werth auseinandergerissen wurde. Der siebenjährige Sohn geriet beim Spielen in den Seitenarm des Rheins, wurde von der starken Strömung erfasst. Sein Vater, der ebenfalls nicht schwimmen konnte, sprang hinterher, um seinen Sohn zu retten. Beide ertranken im Rhein, Reanimierungsversuche blieben ohne Erfolg.