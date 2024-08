Gestiegene Nachfrage Bäckerei Voigt erweitert ihren Standort in Heimerzheim

Als der junge Theodor Voigt mit seiner Frau Theresia im Mai 1894 seine Bäckerei an der Martinstraße in Merten eröffnete, konnte er nicht ahnen, dass er den Grundstein für ein Familienunternehmen gelegt hatte, das heute der Marktführer seiner Branche in der Region Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis ist. Die heutige Geschäftsführung bilden die Brüder Theo und Andreas Voigt sowie Martin Voigt, der Sohn von Theo Voigt, und seit Mai 2023 Christian Jung, der von Aldi-Süd zur Bäckerei Voigt gewechselt ist. Sie leiten ein Unternehmen, das stetig wächst. Vom Produktionsstandort Heimerzheim aus werden 56 eigene und 70 Aldi-Filialen mit Brot und Brötchen, Torten und Teilchen beliefert. Das Unternehmen Voigt beschäftigt rund 900 Mitarbeiter in der Produktion, im Service und in der Verwaltung.