Bäckerei in Swisttal-Heimerzheim Wo jeden Tag 2000 süße Osterhasen gebacken werden

Es riecht, nein, es duftet nach frischem Backwerk. Das ist in der Produktionshalle der Bäckerei Voigt in Heimerzheim nicht anders als in einem kleinen Familienbetrieb. Zur Osterzeit hat das Unternehmen in seinen 53 Filialen in der Region wieder süße Osterhasen und Hefekränze im Angebot. Bei einem Rundgang durch den Betrieb erläutert Theo Voigt, wie das beliebte Gebäck entsteht.