Glasfaser in Swisttal Schnelles Internet nun auch für Straßfeld

Die Bauarbeiten laufen auf vollen Touren. Am Rand der Straße Eifelblick in Straßfeld stehen riesige Kabeltrommeln. Auf einer davon sind 1000 Meter Glasfaserkabel aufgerollt. Vertriebsleiter Nikolaos Pantios vom Bonner Anbieter bn:t und Guido Lanzerath von der Tiefbaufirma gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr 100 Haushalte in dem kleinen Swisttaler Ort ans Glasfasernetz angeschlossen sind. Und sie hoffen, dass sich im Laufe der nächsten Wochen noch weitere der insgesamt 180 Haushalte für einen Anschluss entscheiden.