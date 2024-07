Baustellen in Swisttal Chaotische Szenen auf den Schleichwegen

Der Feldweg zwischen Essig und Ludendorf ist recht schmal, Platz für Begegnungsverkehr ist dort eigentlich nicht. Die Bewohner der beiden Orte nennen ihn Schmiedeweg, weil dort früher mal eine Schmiede stand. Befahren dürfen ihn nur Landwirte mit ihren Fahrzeugen, Radler und der Landhüpfer-Bus. Seit einigen Tagen sind aber dort auch zahlreiche ortsfremde Autos und sogar Lastwagen unterwegs. Sie wollen sich offenbar die empfohlene Umleitung in Richtung Weidesheim oder Rheinbach sparen und nutzen die Sternstraße in Essig und den Schmiedeweg als Schleichweg, um über Ludendorf in Richtung Heimerzheim zu gelangen. Hinzu kommen zahlreiche ortskundige Fahrer, die das Durchfahrtsverbot ignorieren.