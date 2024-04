Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Bei Überfällen auf Tankstellen 240.000 Euro erbeutet

Laut Anklage erbeuteten sie bei den Blitzeinbrüchen in einer Aral-Tankstelle in Sprockhövel 81.000 Euro Bargeld, in Erkrath 32.000 Euro, in Niederkassel 67.000 Euro, in Rostock 26.000 Euro und schließlich in der Aral-Tanke an der Dürener Straße in Köln 34.000 Euro, bis sie in der Tankstelle in Heimerzheim erst am gut gesicherten Verkaufsraum und schließlich am überraschenden Polizeibesuch scheiterten - und mit rasantem Aufwand verfolgt wurden. Wie das Polizeipräsidium Koblenz später mitteilte, musste nach den Festnahmen gegen 1.50 Uhr die A 61 in beiden Richtungen gesperrt werden, „um den gefahrlosen Abtransport der Täter sowie die Bergung der Tatfahrzeuge gewährleisten zu können“. Die Sperrung konnte gegen 4.15 Uhr aufgehoben werden.