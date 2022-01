Lichterglanz auf Pferden : Beleuchtete Reiter spenden Hoffnung im Flutgebiet

Ein Dutzend beleuchtete Reiter aus Palmersheim wollen den Flutopfern in Odendorf Hoffnung spenden. Foto: Axel Vogel

Odendorf Beleuchtete Reiter im Flutgebiet: Mit einer stimmungsvollen Aktion will ein Reitstall aus Palmersheim will Flutopfern in Odendorf Mut machen für die weiteren Aufbauarbeiten.



Für einen stimmungsvolles Bild sorgten am Samstagabend rund zwölf Reiterinnen um Michelle Döhler, die zusammen mit zahlreichen Begleitern zu Fuß aus dem benachbarten Palmersheim gekommen waren. Auf ihren Pferden zog die Gruppe durch Odendorf. Der Clou dabei war: Reiterinnen und Pferde waren mit bunten Lichterkettten behangen, was ihnen die Aufmerksamkeit zahlreicher Odendorfer sicherte, die den Zug mit großen Augen empfingen. Auf dem Zehnthofplatz gab es zum Abschluss ein großes Stelldichein.

„Wir sind durch das Lichterfest der Landwirte auf die Idee dazu gekommen“, erklärt Döhler: „Außerdem hatte eine solche Aktion auch schon ein Reitstall in Schweinheim durchgeführt.“ Zur Erinnerung: Für viel Aufsehen hatten vor Weihnachten bereits hunderte Landwirte aus der Region gesorgt, die wie mehrfach berichtet mit ihren geschmückten und beleuchteten Traktoren in langen Konvois durch die Flutgebiete im Vorgebirge und dem Ahrtal gezogen waren. Den Initiatoren ging es mit der Aktion darum, den Flutopfern Hoffnung und Mut zu spenden. Eine ähnliche Motivation trieb auch die Reiterinnen am Samstag an: „Ich finde es ganz wichtig, den Menschen hier mit einer Aktion mal wieder Mut zuzusprechen“, betont die 21 Jahre alte Laura Hart, die auf Kaltblüter Max unterwegs war: „Ich komme selber aus Odendorf und weiß daher, wie viel mancher durch die Flut verloren hat.“

Seelischer Beistand für Odendorfer Flutopfer

In der Tat können die Odendorfer weiterhin viel seelischen Beistand gebrauchen, weiß Kai Imsande, der zu dem Betreuerteam des Fluthilfe-Infozentrums auf dem Zehnthofplatz gehört. „Das war eine willkommene Abwechslung im neuen Jahr und über die Aktion aus unserem Nachbarort freuen wir uns“, betont er: „Die Reiterinnen haben uns Zuversicht vermitteln, die wir im Ort brauchen.“ Schließlich sei es am kommenden Freitag auf den Tag genau ein halbes Jahr her, dass der katastrophale Starkregen so viel Leid über den Ort gebracht habe: „Das dieses Datum ansteht, merkt man deutlich“, so Imsande.