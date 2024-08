Corvette und Amphibienfahrzeuge in Heimerzheim Zur Oldtimer-Spritztour auf den Zahnarztstuhl

Normalerweise kann ein Besuch beim Zahnarzt ein eher tristes Unterfangen sein. Das Wartezimmer wirkt oft steril und der Höhepunkt der persönlichen Unterhaltung ist eine Auswahl an Zeitschriften. Im Medizentrum in Swisttal-Heimerzheim dürfte aber so manche Kinnlade vor Erstaunen herunterklappen. Neben alten Radios und Spielzeug stechen hier im Wartezimmer vor allem die Oldtimer-Motorräder von Zahnarzt Jürgen Neuenhausen hervor.