Neue Nutzung im Essiger Kloster : Bestattungsunternehmer möchte „Tod und Trauer ins Leben holen“

Die Geschichte des Klosters Mariastern

Als „Kloster Essig“ ist das Dörfchen mit dem offiziellen Namen Essig bis heute noch vielen geläufig. Tatsächlich greift dieser „alte“ Name ebenso wie die heutigen Straßennamen „Sternstraße“ und „Klosterstraße“ sowie der siebenzackige Marienstern im Ortswappen die Geschichte des einstigen Klosters Marienstern oder Stella Mariae auf, das dort fast 400 Jahre lang Pilger anzog und in seinen Blütezeiten bis zu 40 Nonnen beheimatete. Auch dieses Kloster wurde wie alle anderen in den Frankreich zugesprochenen linksrheinischen Gebieten unter Napoleon Bonaparte 1802 säkularisiert, also aufgelöst, und später niedergelegt.

Das Archiv der Gemeinde Swisttal verfügt zwar selbst nicht über Primärquellen zur Klostergeschichte, so Gemeindearchivarin Hanna Albers: „Diese werden im Landesarchiv NRW in Duisburg, in der Bayerischen Staatsbibliothek in München und im Historischen Archiv des Erzbistums Köln verwahrt.“ Aber es gebe recht verlässliche Sekundärquellen, die auf die entsprechenden Urkunden und Quellen zurückgreifen, allen voran die vom Bürgerverein Essig im Jahr 1999 herausgegebene Festschrift „Auf dem Essi(n)g. Geschichte und Geschichten“. Auch verfügt das Gemeindearchiv über die umfangreiche Materialsammlung, die der frühere Mitarbeiter des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege, Dieter Spiegelhauer, zu Denkmälern in der Gemeinde Swisttal zusammengetragen und der Gemeinde als Schenkung überlassen hat.

1432 hatte der Harnischmacher Nicolaus Sasse aus Bad Münstereifel gemeinsam mit weiteren Spendern auf einem Grundstück der Stifter Johann von Schleiden und seiner Frau Anna von Blankenheim ein Hospital, einen Armenfriedhof und eine kleine Kapelle gestiftet.

Nachdem 1437 die Kapelle konsekriert und 1439 eine Bruderschaft zu Ehren des Heiligen Jacobus von Compostella gegründet worden war, wurden die gesamten Gebäude und Ländereien dem Birgittenkloster Sonnenberg – nicht Brigitten, wie manchmal fälschlich angegeben – zur Stiftung eines Birgittenkonvents übertragen. 1447 zogen die ersten fünf Birgitten aus Sonnenberg in das neue Kloster mit dem Namen „Stella Mariae“. Wegen Mangels an Wasser und an Einkünften gaben sie das Kloster schon 1454 wieder auf. Drei Jahrzehnte stand das Kloster leer, bis 1482 Kölner Augustinerinnen einzogen. In der Folgezeit gewann das Kloster Vermögen, unter anderem durch Erbrenten. Wie wohlhabend das Kloster in den Folgejahren war, zeigt der Neubau einer größeren Kirche, die am 3. September 1656 eingeweiht wurde: ein kreuzförmiger Bau im romanischen Stil mit drei Schiffen, Chor und breitem Säulengang. 1665 übernahmen die Augustinerinnen die Prämonstratenser-Regel mit strengen Gelübden, Klausur, absolutem Gehorsam und Disziplin. Die Urkunde, dass am 2. Mai 1666 nach einem Probejahr 16 Nonnen die feierlichen Gelübde ablegten, bezeichnet die Festschrift des Bürgervereins Essig als letzte Urkunde über das Kloster Maria Stern. Nach der Säkularisierung 1802, wurde im Jahr 1804 die Kirche abgebrochen. Der Altar ging nach Miel, ist aber 1906 verbrannt. Verbrannt ist auch das spätgotische Chorgestühl, das 1805 in die Martinskirche Rheinbach gegangen war, mit der Zerstörung der Kirche am 5. März 1945. Die Orgel befindet sich heute in der Kirche St. Martin in Hilberath.

Vom ehemaligen Kloster erhalten sind Teile der früheren Umfassungsmauer, der Nebengebäude und der Fachwerkhofanlage direkt am Verkehrskreisel. In dieser befindet sich noch eine Holztreppe mit der eingekerbten Jahreszahl „Anno 1776“, wie Vorbesitzerin Käthe Mager schilderte.

Original erhalten ist die denkmalgeschützte Windfahne mit dem siebenstrahligen Marienstern auf einem jüngeren Gebäude von Familie Brauweiler, die auf einem Teil des ehemaligen Klostergutes heute ihre Baumschule betreibt. Landwirt Wilhelm Brauweiler aus Hohn hatte das landwirtschaftliche Gut Kloster Maria Stern 1889 gekauft und dort zeitweise auch eine Gastwirtschaft betrieben. Den landwirtschaftlichen Betrieb hat Johannes Brauweiler 1980 in eine Baumschule umgewandelt, die seit 2016 von Sohn Alexander geführt wird. sax