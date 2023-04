Bildungs-Experte Rainer Schweppe will Lernhauskonzept einführen „Eine kleine Schule in einer großen Schule“

Interview | Swisttal · Baulich und pädagogisch ist das Lernhauskonzept keine Reform, sondern eine Revolution. Die Mauern der Klassenräume werden ersetzt durch transparente Strukturen. Die Kinder sollen sich den ganzen Tag in der Schule wohlfühlen. In München, Berlin und Herford hat Rainer Schweppe sein Konzept bereits realisiert. Nun will es auch die Gemeinde Swisttal in ihren Schulen einführen..

Auch die Flure werden im Lernhaus-Konzept zum Lernen genutzt. Das Foto zeigt die Besuchergruppe aus Swisttal in einer Münchner Schule. Foto: Gemeine Swisttal/Gemeinde Swisttal

Rainer Schweppe ist der geistige Vater des Lernhauskonzepts. Vertreter der Gemeinde Swisttal waren bei einem Besuch in München begeistert, wo alle Schulneubauten seit 2012 - inzwischen über 40 - nach diesem Konzept errichtet wurden und werden. Auch die Swisttaler Schulen sollen mittelfristig nach Schweppes Ideen ausgerichtet werden. Mit ihm sprach Hans-Peter Fuß.