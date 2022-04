Raubüberfall : Bisher Unbekannter überfällt Tankstelle in Heimerzheim

Foto: Hans-Peter Fuß

Heimerzheim Ein bisher unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen die Shell-Tankstelle an der Ecke Vorgebirgsstraße/L182 in Swisttal-Heimerzheim überfallen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans-Peter Fuß

Die Shell-Tankstelle an der Ecke Vorgebirgsstraße/L182 in Swisttal-Heimerzheim ist am Sonntagmorgen überfallen worden. Der Überfall durch „einen männlichen Einzeltäter“, so die Leitstelle der Bonner Polizei, ereignete sich um 7.49 Uhr.

Der Täter bedrohte einen Angestellten der Tankstelle mit einer silberfarbenen Schusswaffe. Nach dem Überfall floh er in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei kurz nach der Tat noch keine Angaben machen.