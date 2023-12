Unfall mit drei Verletzten: BMW kollidiert auf A61 bei Swisttal mit Wohnmobil

Drei Personen sind am Samstagmorgen bei einen Unfall auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle Swisttal verletzt worden. Laut Information der Polizei vor Ort war gegen sieben Uhr in Fahrtrichtung Koblenz ein mit drei Personen besetzter BMW einem kleinen Wohnmobil aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mehrfach mit der Betonschrammwand zwischen den Richtungsfahrbahnen.