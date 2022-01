Keine Anwohner betroffen : B56 bei Swisttal-Odendorf nach Bombenfund gesperrt

Swisttal Die B56 bei Swisttal-Odendorf ist am Dienstagmittag gesperrt worden, nachdem Kampfmittel nahe der Bundesstraße entdeckt wurden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort, das Gebiet ist abgesperrt worden.

Den Angaben zufolge hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst in den vergangenen Tagen die Fläche außerhalb von Odendorf im Bereich Bendenweg auf Kampfmittel untersucht. Am Dienstag seien dann welche entdeckt worden. Die Feuerwehr informierte anschließend die Haushalte am Bendenweg über den Fund. „Eine Evakuierung von Teilen der Bevölkerung ist aufgrund des Abstands zur Wohnbebauung nicht erforderlich“, heißt es von der Gemeinde. Es kommt aufgrund der Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen. Die Beseitigung der Kampfmittelt sollte am Nachmittag beginnen und am Abend abgeschlossen sein, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit.