Prozessauftakt in Bonn Tankstellen-Einbrecher gestehen ihre Taten

Swisttal/Niederkassel · In Bonn begann jetzt der Prozess gegen drei Tankstellen-Blitzeinbrecher, die im Frühjahr 2023 in sechs Tankstellen Safes geknackt haben sollen. Tatorte in der Region waren unter anderem Heimerzheim und Niederkassel.

27.05.2024 , 18:00 Uhr

Die Angeklagten und Verteidiger im Landgericht. Foto: Johannes Lettmann

Von Johannes Lettmann