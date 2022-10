Steigende Kosten : Wie Besitzer von „Weihnachtshäusern“ in der Region auf die Energiekrise reagieren

Das Haus von Familie Schlief in Swisttal-Odendorf ist in der Advents- und Weihnachtszeit für gewöhnlich eine Attraktion. In diesem Jahr soll das Dekorationsspektakel deutlich kleiner ausfallen.

Region Sie sind ein heller Höhepunkt in der dunklen Jahreszeit: üppig geschmückte Weihnachtshäuser. Aber auch in Zeiten der Energiekrise? So reagieren Weihnachtshaus-Besitzer in der Region auf die Kostensteigerungen.